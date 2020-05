L’Insee évalue une baisse de 34 % de l’activité économique dans la région

Ce jeudi, l’Insee a publié une estimation de l’impact de la crise sanitaire par région. Et d’après les chiffres révélés par l’institut, on évalue à 34 % la baisse de l’activité économique en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus précisément, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie enregistrent une baisse de leur activité économique de 35 %.



L’Insee explique cette chute de l’économie par la structure économique de la région et “notamment de son orientation plus industrielle. L’industrie représente ainsi 18% de la valeur ajoutée régionale (contre 14% nationalement).”



La région se place alors au coude-à-coude avec la Corse et l’Île-de-France qui enregistrent respectivement une baisse de 35 % et de 34 % de leur activité économique. Ce sont les zones les plus touchées par cette chute.