L’Institut Hospitalo-Universitaire et le Biocluster retenus pour le plan Innovation Santé 2030

2 projets soutenus par la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont été retenus pour le plan Innovation Santé 2023. L’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Everest et le BioCluster Français d’Innovation en Infectiologie (BCF2I) ont été retenus.

Le BCF2I est un projet pour répondre efficacement aux maladies infectieuses. Cela permettra d’anticiper les prochains pathogènes les plus menaçants, permettant en cas de pandémie à la France de réagir rapidement et autonome (surveillance épidémiologique, prévention, diagnostiques et innovations thérapeutiques). Le Biocluster regroupe laboratoires, centre de recherche, centre de soins et entreprises travaillant dans le domaine de la santé.

Les IHU Everest sont des établissements d’excellence dans le domaine de la recherche, de soin, de prévention, de formation et de transfert de technologies dans le milieu de la santé. Ils sont proches des universités, des centres hospitaliers, des industries et des laboratoires de recherches privés et publics. Le but est de renforcer la position de la recherche médicale française au niveau mondial, d’attirer de grands chercheurs et faciliter la valorisation de leurs découvertes.

Le projet EVEREST est porté par le Professeur Fabien Zoulim, chef de service d’hépatologie et gastroentérologie à l’hôpital Croix Rousse. Ici serai de créer un institut intégré dédié à la recherche, au diagnostic et aux thérapies innovantes sur les pathologies du foie. La création de ce 1er et seul « Comprehensive Liver Center » fera de Lyon un modèle unique au monde dans la prise en charge de patient.