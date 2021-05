Listeria : rappel de fromages de chèvre vendus dans le Rhône

Des fromages de chèvre ont été retirés de la vente, après la découverte de Listeria. Ils avaient été vendus entre le 12 avril et le 10 mai dans plusieurs supermarchés du Rhône. Ce rappel concerne des fromages de la ferme EARL De Villiers.

Ces fromages fermiers de chèvre au lait cru (AOP Pouligny Saint-Pierre, bûches, crottins, pavés, pyramides cendrées) sont vendus notamment dans les enseignes suivantes : Leclerc, Super U, Vival, Netto, Spar, Proxy, Carrefour, Panier Sympa, et comportent le code fabricant FR 36.114.001 CE.

Les magasins “ont mis en place des affichettes au niveau des rayons afin d’en informer les consommateurs”, ajoute la ferme.

Les clients qui détiendraient les fromages concernés ne doivent pas les consommer et sont invités à les détruire. “Les personnes qui en auraient consommé et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation”, poursuit le communiqué.



La listeria est une bactérie qui peut entraîner des complications chez les plus fragiles. Le délai d’incubation de la listériose peut aller jusqu’à huit semaines.