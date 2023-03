L’IUT de Chalon-Sur-Saône organise les « International Days »

Le département MLT (Management de la Logistique et des Transports) de l’IUT de Chalon-sur-Saône a organisé les 7 et 8 mars les “International days”. Des activités telles que des visites d’entreprises en anglais ainsi que des conférences thématiques, des interventions d’anciens étudiants et enfin l’intervention de 3 collègues européens faisant partie de l’association Européenne EFLE seront au programme.

L’objectif est d’ouvrir sur les formations internationales, notamment la langue anglaise qui est enseignée obligatoirement à l’université. Les étudiants ont donc l’opportunité d’effectuer des stages à l’étranger ou de valider un semestre à l’étranger durant le cursus universitaire.