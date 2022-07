Loire : ces drones qui envahissent le ciel tous les weekends

À Saint-Victor-sur-Loire, des drones volent de plus en plus au-dessus des propriétés privées. Une situation que les habitants du coin déplorent et voient comme une intrusion à leur intimité.

En effet, chaque week-end, les riverains du bourg médiéval assistent à un défilé de drones au-dessus de leur tête, indique Le Progrès. C’est devenu la mode pour immortaliser des événements comme les mariages.

Pourtant, ces vols souvent gênants à cause des bruits générés, peuvent-être illégaux et la présence de drones sans autorisation peut être signalée à la police.