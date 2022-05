Loire : cinq blessés dont trois en urgence absolue après une terrible collision dans le Pilat

Ce dimanche 29 mai, une collision s’est produite sur la commune de La Terrasse-sur Dorlay entre deux voitures, qui se sont violemment percutées aux alentours de 17h20, rapporte Le Progrès.



Le bilan fait état de cinq blessés, dont trois en urgence absolue : deux enfants âgés de 9 et 10 ans ainsi que leur mère, la conductrice de 37 ans. Ils ont été transportés en hélicoptère à l’hôpital Edouard Herriot, à Lyon.



Dans l’autre voiture, les secours ont pris en charge un enfant de 2 ans et demi et son père, âgé de 36 ans. Ils ont tous les deux été transportés en urgence relative à Vienne, en Isère.



L’accident a projeté la voiture de la conductrice à 15 mètres en contrebas de la chaussée, précise le quotidien.