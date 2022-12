Loire : des perturbations la semaine prochaine sur la RN88 et l’A72

Sur la RN88 et l’A72, des travaux vont perturber la circulation dans la Loire dès le début de la semaine prochaine. Parmi les chantiers prévus sur les voies rapides à Saint-Etienne, un élagage restreindra la circulation en journée sur la RN88. La voie de droite sera neutralisée dans le sens Saint-Étienne/Lyon, lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h.



À Firminy, des travaux sous trémie vont être effectués. La RN88 sera donc fermée dans les deux sens de circulation dans la nuit de mardi à mercredi de 20h30 à 5h30, dans le sens Saint-Étienne/Le Puy, entre l’échangeur n°31 « Firminy Fayol » et l’échangeur n°34 « Firminy Chazeau ». Une déviation obligatoire sera mise en place.

Sur l’A72, à Saint-Etienne, la voie de droite sera fermée dans le sens Andrézieux/Saint-Etienne lundi, mardi, mercredi et jeudi entre 20h30 et 6h.