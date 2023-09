Loire : des perturbations sur l’A72

Pour les usagers qui sont amenés à circuler sur l’autoroute 72 dans la Loire, il faut savoir que des perturbations sont à prévoir cette semaine sur cet axe. Ainsi dans le sens Saint-Etienne/Andrézieux, la voie de droite sera fermée à la circulation au niveau de Saint-Etienne les nuits du 25 au 28 septembre entre 21 heures et 6 heures du matin. Dans le sens Andrézieux/Saint-Etienne, l’A72 sera fermée à la circulation entre les échangeurs n°11 et n°14, là aussi du 25 au 28 septembre mais entre 20h30 et 6 heures du matin. Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°11. Enfin dans le sens Andrézieux/Saint-Etienne, la bretelle de sortie n°14 de La Talaudière sera fermée à la circulation le dimanche 1er octobre de 10 heures à minuit.