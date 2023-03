Loire – Disparition de Jordan Membré : le procureur fait appel à la PJ de Saint-Etienne

Un mois après la disparition de Jordan Membré, ce jeune homme de 21 ans qui n’a plus donné de signe de vie depuis le 5 février dernier, aucune avancée notable n’a été effectuée par les enquêteurs et aucune des hypothèses envisagées par le parquet et le commissariat de Roanne n’a été confirmée ou écartée, indique Le Progrès.

Face à cette situation, le procureur de la République de Roanne a fait appel à la police judiciaire (PJ) de Saint-Etienne pour « vérifier tout ce qui avait été entrepris jusqu’à présent » et « donner une nouvelle impulsion » à l’enquête.

L’hypothèse criminelle est envisagée mais aucune autre piste n’est mise de côté en attendant d’en savoir plus. Des recherches ont été menées par des pompiers, des équipes de plongeurs et les fonctionnaires de police et une battue a même été organisée par la famille du disparu samedi dernier. Pour autant, aucun élément d’importance n’a été retrouvé.