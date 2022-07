Loire : du lait de chaux pour limiter la chaleur des routes

Pour protéger ses routes face aux fortes chaleurs, le département de la Loire a décidé de verser du lait de chaux sur la chaussée. “Lors des phénomènes de fortes chaleurs, le revêtement de certaines chaussées peut se ramollir et fondre par endroit. Cela peut provoquer des arrachements de la chaussée et donc une baisse de l’adhérence des véhicules. Pour lutter contre ce phénomène et préserver les chaussées et la sécurité des usagers, le Département innove en utilisant du lait de chaux”, explique le département ligérien.



Ainsi, cela permet d’éviter que le bitume ne ramollisse et colle aux pneus quand il fait trop chaud. Cette technique est particulièrement visible car elle blanchit la surface de la chaussée.



De plus, le lait de chaux n’a pas de conséquences néfastes sur l’environnement.