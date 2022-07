Loire : flambée de cas de Covid-19

Après seulement quelques mois d’accalmie, l’épidémie de la Covid-19 reprend de plus belle. Et le département de la Loire n’échappe pas à la règle.



En l’espace d’une semaine, le taux d’incidence a été multiplié par trois dans le département. Le taux de positivité est de 27,8 %.



La Loire occupe la deuxième place du département le plus touché dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 953 cas pour 100 000 habitants (+94 %). Le département se situe derrière le Rhône avec ses 1250 cas pour 100 000 habitants (+75 %).



Pour le moment, la hausse des contaminations n’a pas d’incidence sur le système hospitalier. Actuellement, 13 % des lits en réanimation sont occupés par des patients Covid-19. Selon les chiffres de Covid Tracker, il y a actuellement 196 patients hospitalisés, dont 9 en réanimation.