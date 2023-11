En raison de travaux d’entretien dans le tunnel du Rond-Point, la route nationale 88 sera fermée à la circulation entre 20 heures 30 et 6 heures à partir de ce lundi soir et jusque dans la nuit de jeudi à vendredi. La route sera coupée dans le sens Saint-Etienne – Firminy au niveau du viaduc de Terrenoire et dans le tunnel du Rond-Point (entre l’échangeur n°21 “Le Rond-Point” et l'(échangeur “La Rivière”).