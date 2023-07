Loire : l’accidentalité routière en progression pour l’année 2022

Dans la Loire, les taux d’accidentalité routière ont progressé de façon défavorable depuis 2021. 38 accidents mortels se sont produits en 2022 sur les routes ligériennes, où 42 personnes ont perdu la vie. Au total, 484 accidents corporels ont été enregistrés, contre 414 en 2021 et 390 en 2019.

Dans l’année 2022, la majorité des accidents corporels ont eu lieu en agglomération (53 %). Contre 68% des accidents mortels hors agglomération en 2023, et dans plus de la moitié des cas sur routes départementales ou métropolitaines. 17 victimes sont recensées dans des accidents mortels sans tiers impliqué, dont 10 automobilistes, 3 motards, 3 cyclistes et 1 conducteur de tracteur.

Pourtant, le début d’année semblait être encourageant alors que le deuxième trimestre a été particulièrement néfaste, avec 17 tués. Le mois de juin comptabilise alors 21 % des décès de l’année. La période estivale qui semblait marquer un temps de répit mais qui finalement s’est ensuite à nouveau dégradée, avec au total 14 tués entre les mois d’octobre et de décembre.

Les services de l’État restent pleinement investis au quotidien pour que la route soit un lieu plus sûr pour l’ensemble des usagers. Et pour que ce types d’accidents mortels soient évités.