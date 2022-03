Loire : le centre-ville de Roanne fait partie des plus attractifs de France

À la demande de l’association d’élus Villes de France, qui fédère les villes moyennes, une étude a été menée par My Traffic, leader européen de l’analyse du flux piéton, afin de réaliser un palmarès des centres-villes les plus attractifs de France parmi les 30 villes moyennes avec la plus forte fréquentation depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020 (moins de 100 000 habitants, hors zone métropolitaine, villes touristiques et d’outre-mer).

Dans ce classement, dominé par Villefranche-sur-Saône (Rhône), Roanne arrive en 10e position, en faisant la 3e ville d’Auvergne-Rhône-Alpes à compter le plus de passage dans son centre-ville, signe de son attractivité. Pour preuve, en 2021, 85 % des habitants du Roannais Agglomération sont venus au moins une fois dans le centre-ville de Roanne.