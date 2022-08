Loire : les feux d’artifices interdits pour le 15 août et jusqu’à la fin du mois

La préfecture de la Loire a pris un arrêté ce jeudi 11 août interdisant les tirs de feux d’artifices et les lâchers de lanternes jusqu’à la fin du mois d’août dans le département ligérien. Une décision qui intervient pour réduire au maximum les risques d’incendies dans cette période de sécheresse et de canicule où le feu sévit dans les quatre coins de l’Hexagone. Ainsi, le 15 août, qui est habituellement réputé comme l’un des jours où le plus de feux d’artifices sont utilisés chaque année, devrait être relativement plus calmes de ce point de vue là.

L’arrêté préfectoral interdit également l’allumage de n’importe quel type de feu à moins de 200 mètres de tout espace boisé ou de forêt.