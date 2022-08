Loire : malgré la sécheresse, les feux d’artifice sont autorisés dans le département

Pour le 15 août, feux d’artifice ou pas ? Dans le département de la Loire, aucune mesure restrictive vis-à-vis des feux d’artifice n’a été prise, et ce en dépit de la sécheresse. C’est ce qu’indiquent les services préfectoraux, interrogés à ce sujet par Le Progrès.

Situation contraire en Haute-Loire. Dès le 2 août, et jusqu’à la fin du mois, le préfet a interdit les tirs de feux d’artifice et le lâcher de lanterne en raison de la sécheresse et du risque d’incendie. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux spectacles pyrotechniques tirés par des artificiers titulaires d’un certificat de qualification et d’un agrément en cours de validité.