Loire : On connaît les repreneurs des magasins Casino du département

C’est une semaine déterminante pour les 50 000 salariés français du groupe Casino. Les négociations exclusives entre Casino, Intermarché et Auchan, dans le cadre de la reprise des 313 hypermarchés et supermarchés entrent dans leur dernière ligne droite.

En effet, les grandes surfaces, Intermarché et Auchan, vont très prochainement déposer leurs offres définitives sur la base de la liste des 313 magasins proposés par Casino et envisagées par les deux repreneurs.

Du côté de la Loire, 13 supermarchés Casino vont être vendus dont deux qui seront repris par le groupe Auchan. Tandis que les onze autres qui deviendront des magasins Intermarché.

Voici quelles enseignes reprennent les magasins dans la Loire :

Saint-Etienne Monthieu Géant -> Auchan

Saint-Etienne Cours Fauriel Super -> Intermarché

Saint-Etienne Bergson Super -> Intermarché

Saint-Galmier -> Auchan

La Ricamarie – > Intermarché

Charlieu -> Intermarché

Roanne -> Intermarché

Saint-Héand -> Intermarché

L’Étrat -> Intermarché

Feurs -> Intermarché

Saint-Priest-en-Jarez -> Intermarché

Saint-Just-Saint-Rambert -> Intermarché

Andrézieux-Bouthéon -> Intermarché

A.B