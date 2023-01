Loire : quatre chantiers prévus cette semaine sur les routes

Quatre chantiers vont perturber la circulation sur les routes de la Loire cette semaine. Sur l’A47 à hauteur de Rive-de-Gier, la voie de droite sera fermée dans le sens Lyon-Saint-Etienne, lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h. Toujours sur l’A47, au niveau de Saint-Chamond, la voie de droite sera neutralisée dans le sens Saint-Etienne-Lyon le lundi et le mercredi de 9h à 16h.



Pour le reste, sur l’A72, la voie de droite sera alternativement coupée à la circulation dans les deux sens, de Villars à Andrézieux, le lundi, mercredi et jeudi de 9h à 16h. Sur la RN88, la voie de droite sera également fermée dans le sens Saint-Etienne-Le Puy dans la nuit de lundi au mardi de 21h à 5h.