Loire : un arrêté de restriction des usages de l’eau potable

Les restrictions des usages de l’eau entre en vigueur dans 34 communes du Roannais.



Les communes de Ambierle, Changy, La Pacaudière, Le Coteau, Le Crozet, Lentigny, Mably, Noailly, Ouches, Pouilly-les-Nonains, Renaison, Riorges, Roanne, Sail-les-Bains, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d’Apchon, Sain-Bonnet-des-Quarts, Saint-Forgeux-Lespinasse, Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Haon-le-Chatel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Jean-Maurice-sur-Loire, Saint-Léger-sur-Roanne, Saint-Martin-d’Estreaux, Saint-Romain-la-Motte, Urbise, Villemontais, Villerest et Vivans sont concernées.



Les usages de l’eau potable sont limités à la consommation et l’hygiène humaine, les obligations de sécurité et de salubrité publique. Les mesures s’appliquent jusqu’au 30 avril.