Loire : un nouveau président pour l’Entente Via Fluvia

Jean-Pierre Santy, vice-président à la Communauté de communes du Pays de Montfaucon, succède à Stéphane Heyraud, président de la Communauté de communes des Monts du Pilat, à la présidence de l’Entente Via Fluvia après avoir été par ses membres, vendredi, à Annonay (Ardèche), rapporte Le Progrès.

L’Entente Via Fluvia regroupe plusieurs collectivités issues des départements de l’Ardèche, de Loire et de Haute-Loire qui se réunissent pour “engager des réflexions afin que soit aménagée une voie verte interrégionale reliant la vallée du Rhône à la vallée de la Loire, en empruntant une ancienne voie ferrée”, soit une véloroute qui relie la Loire et le Rhône.

Créée en juin 2013, elle a pour objectif de “mener une représentation plus forte vers l’extérieur, notamment vis à vis des organismes financeurs”, de “définir et utiliser une charte qualitative commune” et d'”établir un mode de promotion commun sur l’itinéraire de la véloroute/voie verte du Rhône à la Loire, institutionnelle et envers la population”.