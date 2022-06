Loire : un violent accident fait un blessé grave

Nouveau drame sur les routes dans la Loire.



Ce lundi 13 juin, vers 23h15, un violent accident a eu lieu à Mably, près de Roanne. D’après Le Progrès, deux voitures sont entrées en collision.



Un jeune homme de 19 ans n’aurait pas respecté un cédez-le-passage et percuté l’autre véhicule qui bénéficiait de la priorité. Selon le quotidien régional, ce dernier a été désincarcéré et transporté aux urgences du centre hospitalier de Roanne. Puis, il a été transporté vers le CHU de Saint-Etienne par hélicoptère.



La conductrice de la deuxième voiture, âgée de 42 ans, est plus légèrement blessée. Elle a été admise à l’hôpital de Roanne.