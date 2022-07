Loire : une adolescente amputée après un accident avec un bus

Ce samedi 2 juillet, un terrible accident de la route s’est produit sur la commune de Vêtre-sur-Anzon, dans la Loire.



D’après Le Progrès, le conducteur d’un bus a essayé de dépasser un deux-roues. Cependant, pour des raisons encore inconnues, le chauffeur a percuté ce dernier et ainsi fait tomber son conducteur et sa passagère.



Le bras de la jeune fille, âgée de 17 ans, a été écrasé par le bus. Selon le quotidien régional, malgré une prise en charge rapide par les secours et face à la gravité des blessures, les médecins ont dû réaliser une amputation de son bras.

Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances précises de cet accident.