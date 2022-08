Loire : une employée dérobe des chèques à une octogénaire

Alors qu’elle était employée chez elle, une femme de 53 ans a dérobé trois chèques à une dame de 89 ans, dans la commune Roche-la-Molière, dans la Loire. Interpellée par la police ce jeudi 4 août, la femme avait également volé la carte d’identité de l’octogénaire.

Fort heureusement, ces chèques de 450 euros n’ont pas pu être encaissés. Et grâce aux vidéos surveillance des différents magasins où elle est passée pour utiliser les chèques, l’employée a pu être identifiée et placée en garde à vue. Elle devra répondre des faits de « vol aggravé avec faux et usage de faux », indique Le Progrès.