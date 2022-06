Loire : une finale de basket interrompue à cause du comportement des parents

Ce samedi 25 juin, une finale de basket féminine de la catégorie U13, opposant Neulise à Villars, a été interrompue à cause du comportement de certains parents des joueuses de Villars.



Selon Le Progrès, pendant la rencontre, une maman s’est levée et a traversé le terrain pour s’en prendre aux personnes à la table de marque parce que sa fille avait écopé de sa cinquième faute. Mais d’autres incidents ont eu lieu pendant le match et certains parents ont même insulté les jeunes arbitres qui dirigeaient la rencontre.



Toujours selon le quotidien régional, le comité de la Loire se réunit ce lundi pour étudier la possibilité de donner match gagné à Neulise.

Le club de Villars a présenté ses excuses et publié un communiqué de presse dans lequel il « condamne les actes de certaines personnes qui vont à l’encontre des valeurs du club et de notre sport. Nous assurons que le problème sera pris en considération et des actions seront menées pour que ce genre d’incident ne se reproduise pas ».