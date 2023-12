Loire : une jeune fille de 15 ans retrouvée saine et sauve 10 jours après sa disparition

Alors qu’un appel à témoins avait été lancé par la gendarmerie de la Loire suite à la disparition d’une mineure de 15 ans à Saint-Germain-Lespinasse, cette dernière a été retrouvée 10 jours après sa disparition et a regagné la Maison d’enfance à caractère sociale La Bruyère, à Saint-Haon-le-Châtel. Les forces de l’ordre demande ainsi de ne plus partager l’avis de recherche de la jeune fille et de ne plus faire circuler sa photo sur les réseaux sociaux.