Loisirs : Prison Island, le nouveau complexe qui ouvre à Saint-Étienne

Un site Prison Island a ouvert ses portes ce samedi 9 juillet à Saint-Étienne. Inspiré de l’émission Fort Boyard, ce nouveau complexe de loisirs occupe un local dans le centre commercial Steel.

C’est un labyrinthe de 500 m2 avec 32 cellules. Le jeu propose des épreuves techniques, tactiques et physiques.

Ce concept, né en suède, est arrivé en France en 2018 et compte aujourd’hui une cinquantaine de complexes de loisir dans tout le pays et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, où celui de Saint-Étienne est le deuxième après celui qui a ouvert au sein du site OL Vallée, à Décines, en juin 2021.

L’aire de jeu propose une heure et demi de sensations fortes et les épreuves durent entre deux et cinq minutes. L’aventure peut se jouer par équipes, de 2 à 4 joueurs, et est accessible à partir de 5 ans pour certaines épreuves.

Infos pratiques

Le complexe de jeu est ouvert sept jours sur sept :

Du dimanche au jeudi : de 10 h à 22 h

Les vendredis et samedis : 10 h à 00 h

Les tarifs sont :