L’OL confirme Pierre Sage jusqu’à la fin de la saison

Pierre Sage a été confirmé comme entraineur de l’OL jusqu’à la fin de la saison. Pour rappel, il a pris l’intérim après la mise à l’écart de Fabio Grosso fin novembre et depuis Lyon à gagner ses trois derniers matchs de championnat et un ticket pour les 16e de finale de la coupe de France.



Pierre Sage avait été nommé directeur de l’Academy en juin 2023, après un premier passage au club entre 2019 et 2022 au sein de la catégorie U17. L’OL indique que “pour la seconde partie de la saison, Pierre Sage, toujours accompagné par Jérémie Bréchet et Rémy Vercoutre, a vu son staff renforcé avec l’arrivée de Jamal Alioui, ancien joueur professionnel formé à l’OL, et Damien Della Santa, spécialiste du développement individuel.”



Prochain match pour l’OL, dimanche au Havre.

🚨 Pierre Sage poursuit sa mission au sein de l'équipe professionnelle jusqu’au 30 juin 2024 🔴🔵



ℹ️ Toutes les infos ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) January 11, 2024

C.B.