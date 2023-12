L’OL confirme son redressement, Lopes décisif, Caqueret omniprésent…Ce qu’il faut retenir de Monaco-OL (0-1)

AS Monaco – Olympique Lyonnais, 16e journée de Ligue 1 : 0-1 (0-0). But : Jeffinho (85e).

L’OL confirme son redressement

Larges vainqueurs de Toulouse (3-0) la semaine passée, les Lyonnais ont signé pour la première fois de la saison une deuxième victoire d’affilée. L’OL a su s’imposer à Louis II dans la difficulté, en contenant les offensives monégasques grâce à un bon Anthony Lopes (4 arrêts) et à une charnière à trois qui donne satisfaction. Au milieu, Caqueret (15 ballons récupérés) a été omniprésent et Tolisso a longtemps été bon, avant de fléchir en seconde période.

Ce vendredi soir, l’OL n’occupe plus une place de relégable direct. Avec 13 points, Lyon est 16e et barragiste. Clermont ira à Marseille dimanche, Lorient recevra Strasbourg et Toulouse accueillera Rennes.

Coaching gagnant

Le but lyonnais a été inscrit immédiatement après l’entrée en jeu de Jeffinho (buteur) et Kadewere (avant-dernier passeur) quand Maitland-Niles a été passeur décisif pour la première fois depuis son arrivée. C’est le troisième but de Jeffinho depuis son arrivée à Lyon l’hiver dernier, le deuxième en Ligue 1.

Pierre Sage (sur Amazon) : “Ce qui me donne le plus sourire, c’est d’avoir vu les gens heureux. Dans le vestiaires, d’un coup, ils ont tous eu 15 ans !”

Désolé, je me suis mal exprimé dans la précipitation, j'ai écrit "au mercato" mais je voulais dire de "tout chambouler" tout court : en clair, Sage doit rester et l'effectif doit être ajusté mais pas chamboulé https://t.co/7l86YDnWHZ — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) December 15, 2023