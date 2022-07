L’OL débute sa préparation par une victoire face à Bourg-en-Bresse

L’Olympique Lyonnais a remporté le premier match de sa présaison ce samedi soir face à Bourg-en-Bresse (2-4) au stade Marcel-Verchère. Alexandre Lacazette a ouvert le score en début de match (7′), avant qu’Houssem Aouar (50′), Moussa Dembélé (57′) et Irvyn Lomami (69′) participent à la fête. En fin de rencontre, les Rhodaniens se sont un peu relâchés face au pensionnaire de National, en encaissant deux buts par l’intermédiaire d’Amani El Ouazzani (82′ et 90′).



Les joueurs de Peter Bosz débutent idéalement leur préparation avant la double confrontation de mardi soir à Bourgoin (18h et 21h) contre les Ukrainiens du Dynamo Kiev.

Notre présaison débute parfaitement avec cette victoire 4 buts à 2 👊🔴🔵



Première rencontre amicale, et premier succès pour entamer notre série de matchs de préparation ! 🔥



Prochain rendez-vous face au Dynamo Kiev mardi, avec une double confrontation 📆#FBBP01OL pic.twitter.com/7PgecBMZDZ — Olympique Lyonnais (@OL) July 9, 2022