L’OL dernier, Textor “pas inquiet”… Ce qu’il faut retenir de OL-Clermont (1-2)

OL-Clermont, 9ème journée de Ligue 1 : 1-2 (0-2). Buts : Cham (10e) et Magnin (36e) pour Clermont. Ogier (csc 52e) pour Lyon.

Même au fond, l’OL continue de creuser

Avant les réceptions de Lorient, plus mauvaise défense, et Clermont, dernier, le message était clair : l’OL doit absolument prendre six points sur six. Après le nul contre Lorient (3-3), le 4/6 était devenu un objectif passable. L’OL n’a finalement pris qu’un point sur six. Un total dramatique pour une équipe désormais lanterne rouge qui n’a toujours pas gagné le moindre match après un quart de championnat.

Fabio Grosso : “Une grande déception”

Beaucoup tirs mais peu d’occasions réelles

63% de possession et 25 tirs à 12. A première vue, les statistiques laissent croire que l’OL n’a pas été récompensé de ses progrès offensifs. Mais Lyon n’a cadré qu’un tir de plus que Clermont (6/5) et ne s’est finalement procuré que deux occasions pour égaliser : la frappe de Diawara de peu à côté et la tête de Tolisso sauvé par Diaw (90e+2).

La statistique qui fait peur

14 des 17 équipes qui n’ont compté que 3 points ou moins après leurs 9 premiers matches d’une saison de Ligue 1 ont été reléguées en fin d’exercice.

La décla de John Textor :

John Textor “pas inquiet” pour le maintien