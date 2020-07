L’OL dispute son premier match amical ce mercredi

C’est une nouvelle étape dans la reprise. L’OL dispute ce mercredi son premier match amical. Une rencontre à Evian, contre l’US Port-Valais, un club suisse de 6e division qui devrait permettre de confirmer la montée en puissance de l’effectif.



Les Lyonnais qui ont en ligne de mire, la finale de Coupe de la Ligue contre le PSG et le 8e de finale de Ligue des Champions face à la Juve.



Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 19h30 et le match se déroulera à huis clos. Une rencontre que ne devrait pas disputer Anthony Lopes, légèrement touché à un genou.

Pour rappel, les hommes de Rudi Garcia n’ont plus disputé un match depuis le 8 mars et la défaite contre Lille 1-0.