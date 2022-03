L’OL en position de force, un vent de folie sur Lyon, des stats favorables… OL – FC Porto : l’avant-match

OLYMPIQUE LYONNAIS – FC PORTO, 1/8ème de finale retour de Ligue Europa (jeudi 21h).

L’OL en position de force

Vainqueur 1-0 à l’aller au Portugal la semaine dernière, Lyon est évidemment en ballotage favorable. Néanmoins, ceux qui ont un tout petit peu de mémoire se rappelle très bien que l’OL avait été éliminé au même stade de la même compétition il y a quatre ans par le CSKA Moscou (2-3) malgré une victoire 1-0 à l’aller en Russie. Une différence tout de même : le même score en faveur des Portugais enverrait désormais les deux équipes en prolongation, puisque le but à l’extérieur ne compte plus double en cas d’égalité sur les deux rencontres.

La claque reçue dimanche devant Rennes (2-4) n’a pas freiné les ardeurs des Lyonnais. En conférence de presse, Peter Bosz et Anthony Lopes ont tous les deux écarté rapidement cet échec, rappelant que l’OL restait au contraire en Ligue Europa sur une victoire à Porto la semaine passée. : “Il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui s’est passé devant Rennes, surtout pas, mais il faut aussi avoir de la confiance par rapport à notre victoire à l’aller”, a ainsi déclaré l’entraîneur néerlandais.

Un vent de folie sur Lyon

‘’J’ai le sentiment que l’OL va gagner la Ligue Europa’’. On ne compte plus le nombre de supporters qui nous ont partagé ce sentiment depuis la victoire à Porto la semaine dernière. Comment expliquer un tel optimisme alors que l’équipe de Peter Bosz végète à la 10ème place de la L1 ? C’est la magie du foot et l’OL aurait bien tort de se couper de cette croyance populaire. Toutes les places grand public ont été vendues, il y aura 54 500 spectateurs, dont 2 800 fans du FC Porto dans le parcage visiteurs.

Les statistiques

La défaite contre le CSKA Moscou (2-3 en 2018) est le dernier revers européen à domicile de l’OL. Depuis Lyon a gagné quatre matchs et concédé sept nuls au Groupama Stadium. En 2017, quand l’OL avait atteint les demi-finales, l’équipe de Bruno Genesio avait réussi un carton plein à Décines : 7-1 contre Alkmaar, 4-2 contre l’AS Roma, 2-1 contre le Besiktas Istanbul et 3-1 contre l’Ajax Amsterdam.

Le saviez-vous ?

Sous Peter Bosz, l’OL n’a jamais perdu deux matchs de suite.

Julien Huët

