Un format inédit pour la suite de la Ligue des Champions !

Le comité exécutif de l’UEFA s’est réuni ce mercredi pour statuer sur la suite des compétitions européennes, à l’arrêt depuis le mois de mars. La suite de la Ligue des champions se jouera sous un format inédit a annoncé Giorgio Marchetti, secrétaire général adjoint de l’UEFA.



Un “Final 8” pour le sprint final



C’est désormais officiel, la fin de la compétition se déroulera sous la forme d’une finale à huit, du 12 au 23 août prochain à Lisbonne. Les quarts de finale (du 12 au 15), et les demi-finales (les 19 et 18) se joueront en une seule confrontation. La finale se tiendra, quant à elle, le dimanche 23 août au Stade de la Luz de Benfica.



Concernant les matchs retour des huitièmes de finale, ils se joueront le 7 et 8 août. L’Olympique Lyonnais devrait donc affronter la Juventus à Turin. La décision finale sera prise dans les semaines à venir.



Ligue des Champions féminine et Youth League



La Ligue des Champions féminine se déroulera également sous le format d’une finale à huit, du 21 au 30 août. Les Lyonnaises affronteront le Bayern de Munich en quart de finale le 21 ou 22 août, à Bilbao en Espagne.



Les matchs de Youth League reprendront entre le 16 et le 25 août à Nyon, en Suisse. Les jeunes lyonnais pourront donc jouer leur quart de finale face aux Autrichiens du FC Salzbourg.



Quid des supporters ?



Concernant la possibilité d’accueillir ou non des supporters dans les stades, l’UEFA annonce suivre de près l’évolution de l’épidémie, et travailler avec les autorités sanitaires pour juger ou non de la faisabilité de remplir les tribunes.