L’OL étrillé à Brest, Grosso rate sa première… Ce qu’il faut retenir de Brest-OL

Stade Brestois 29-Olympique Lyonnais, 6ème journée de Ligue 1 : 1-0 (0-0). But : Mounié (87e).

Un match à sens unique

27 tirs à 6, 11 tirs cadrés à 3 et une dizaine d’occasions franches pour les Bretons contre une seule pour les Lyonnais : les statistiques font froid dans le dos et témoignent de la large domination de l’équipe d’Eric Roy. Même si Mounié n’a marqué qu’en fin de partie, la victoire de Brest ne souffre d’aucune contestation. Très limités techniquement et collectivement, les Lyonnais n’ont rien proposé offensivement, excepté une ou deux frappes de Lacazette.

Grosso rate sa première

Comme Laurent Blanc à Rennes (3-2) il y a dix mois, Fabio Grosso a débuté son mandat d’entraîneur à l’OL par une défaite. L’Italien n’avait changé qu’un joueur par rapport au week-end précédent : Moreira plutôt que Cherki. Il voulait aussi aligner Alvero mais a renoncé après que l’ancien Sochalien soit arrivé en retard à la causerie (!), ce qui a profité à Akououkou.

Son triple changement de la 52e (Baldé, Maitland-Niles et Kadewere à la place de Nuamah, Akououkou et Moreira) n’a rien apporté et le passage en 4-4-2 a été très curieux. L’entrée tardive de Cherki (79e) sera l’un des sujets de débat de la semaine. Mais il y en a tellement d’autres, notamment cette question : l’OL va-t-il vraiment jouer le maintien ?

Le classement :

Le Stade Brestois 29 est assuré d’être leader de la Ligue 1 à l’issue de cette sixième journée. L’OL, 16e, pourrait se retrouver dernier si Lens et Clermont prennent tous les deux au moins un point.

