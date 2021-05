L’OL (F) laisse son doute échapper le titre

C’est une petite révolution dans le monde du foot féminin. L’OL a sans doute dit adieu à un 15e titre de champion consécutif ce dimanche soir après son match nul (0-0) contre le PSG. Les Parisiennes remporteront à coup sûr la D1 féminine si elles s’imposent à domicile contre Dijon vendredi.



C’était le choc de cette avant-dernière journée de championnat, et malheureusement les joueuses de Sonia Bompastor voient filer le titre. Elles ne sont pas parvenues à convertir les occasions. Un match nul qui laisse forcément un gout amer à la coach lyonnaise “Oui je suis très déçue, après le plus embêtant c’est qu’on ne maîtrise plus notre destin. Le PSG va faire le travail, mais il faut qu’on reste sérieuse. Par respect pour l’histoire du club, c’est vrai que ça a été une saison difficile. Mais le président est ambitieux, je le suis aussi, et on va garder une volonté de rester sur le devant de la scène”.

Lors de la dernière journée, le PSG et l’OL joueront en même temps. Paris recevra Dijon, tandis que Lyon sera opposé à Fleury. Les rencontres auront lieu vendredi soir à 20h45