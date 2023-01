L’OL fait le job, le triplé de Lacazette…Ce qu’il faut retenir de Chambéry-OL (0-3)

CHAMBERY – OLYMPIQUE LYONNAIS, 16ème de finale de la coupe de France : 0-3 (0-2). Buts: Lacazette (12e, 34e, 68e).

Non, Lacazette ne s’est pas occupé de tout

Celui qui n’a pas vu le match pourrait facilement imaginer que l’OL doit tout au réalisme de son capitaine. En réalité, Alexandre Lacazette n’a eu qu’à “finir” le boulot de ses copains. Sur les premier et deuxième but, il est à point nommé pour conclure un mouvement Cherki-Tete côté droit. Sur le troisième, il magnifie à bout portant un festival de Barcola dans le couloir gauche. Laurent Blanc résume : “Lacazette, si tu lui mets des ballons dans la surface, il est heureux !“

[📺 LIVE] 🏆 #CoupeDeFrance

⚽ Alexandre Lacazette : "On a envie de remporter cette Coupe" pic.twitter.com/PecphldDgT — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 21, 2023

L’OL a été sérieux

3-0 à domicile contre une équipe de National 3, il n’y a pas de quoi sauter au plafond. Mais, vu la situation actuelle de l’OL, c’est un résultat bon à prendre. Lyon n’a pas encaissé de but, c’était aussi l’un des objectifs de la rencontre. “Il faut apprécier, explique Laurent Blanc. Même si on aimerait que cela arrive plus souvent. Dès mardi, on va se préparer pour le prochain match de championnat. On a des capacités offensives réelles et des faiblesses défensives réelles, il faut trouver un bon équilibre.”

Tirage lundi

Le tirage au sort des huitième de finale de la coupe de France aura lieu lundi à 19 heures.