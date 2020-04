L’OL fait un don des milliers de masques venus de Chine

IDG Capital et l’Association de football du Chengdu se sont associés pour faire un don à l’OL. Le club lyonnais a reçu de la part de ses investisseurs chinois un total de 10 000 masques à destination d’œuvres sociales. Les masques ont été offerts à plusieurs associations comme la Fondation de l’Armée du Salut, la Croix-Rouge du Rhône ou encore Alynéa qui s’occupe de l’accueil des sans-abris.

L’OL poursuit ses élans de générosité envers le personnel soignant et les associations combattant le COVID-19. Il y a quelques jours, on vous le disait, l’Olympique Lyonnais a offert 15 000 ponchos en plastique aux soignants afin qu’ils puissent se protéger. Et la cagnotte du club a atteint plus de 450 000 € ce vendredi. L’objectif du club est de récolter 500 000 € minimum.