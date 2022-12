L’OL Féminin joue sa qualification face à la Juventus de Turin

Ce mercredi 21 décembre, l’Olympique Lyonnais féminin affronte la Juventus de Turin au Groupama Stadium à l’occasion du sixième et dernier match de la phase de poules de Ligue des champions. Actuellement deuxièmes au classement de leur groupe C, les joueuses de Sonia Bompastor n’ont pas le droit à l’erreur et devront au moins faire un match nul pour assurer leur qualification en huitièmes de finale puisque les Italiennes, troisièmes du groupe, comptent deux points de retard sur les Fenottes. En cas de contre-performance d’Arsenal face à Zurich, ce qui semble peu probable, les Lyonnaises pourraient reprendre la première place du groupe.