l’OL féminin joue sa saison en Ligue des Champions

Vaincues lors du match aller des quarts de finale de Ligue des Champions (1-0), les Lyonnaises doivent impérativement s’imposer à Londres pour espérer se qualifier en demi-finale. Gagnante de l’édition 2022, elles espèrent conserver leur titre. Un palmarès impressionnant pour l’OL, avec 8 sacres dont 6 sans connaître la moindre défaite dans l’épreuve. Elles impressionnent également avec un nombre record de participation en finale et des séries de victoires dans la compétition inégalé.

Chelsea profite des erreurs de l’OL

Mais les Fenottes sont sous pression avec un premier match voyant de nombreuses erreurs défensives et un manque de précision de la part des joueuses de Sonia Bombastor, également en difficultés face à une équipe anglaise très solide. Une ouverture du score à la 28’ minute par Guro Reitein permettra à Chelsea de prendre de l’avance dans la qualification pour la suite du tournoi.

Des statistiques en faveur aux lyonnaises

Lors d’une deuxième partie plus équilibrée, l’OL a eu la possession du ballon (56%), 15 tentatives de buts, et 5 corners par rapport à 2 aux Anglaises, mais cela ne suffira.

Les Lyonnaises sont actuellement premières du classement en 1ère division féminine avec 46 points et les Anglaises 3e de la Woman’s Super League avec 37 points.

La rencontre se déroulera à Londres au Stamford Bridge Stadium à 21h.