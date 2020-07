L’OL féminin lance sa préparation avec un carton 5-0 en Pologne

Les Lyonnaises sont en stage en Pologne pour dix jours. Au programme, trois matchs amicaux, dont le premier cet après-midi contre le Medyk Konin. Les deux clubs s’étaient déjà affrontés en 2017 en Ligue des Champions (victoire 9-0). Cette fois-ci, en amical, les Fenottes se sont imposées… 5 à 0 ! Les joueuses de Jean-Luc Vasseur ont largement battu le club polonais.

La recrue islandaise Sara Gunnarsdottir n’a eu besoin que de 24 minutes pour inscrire son premier but, à la suite d’un corner, sous ses nouvelles couleurs. Nikita Parris (45e+2) a également marqué à la suite d’un centre de Dzsenifer Marozsan, Wendie Renard (49e) et Amel Majri (55e) ont marqué sur penalty et Delphine Cascarino a inscrit le dernier but (69e).

Nos joueuses s'imposent 5 buts à 0 face au Medyk Konin pour leur premier match de préparation !



⚽ Buts de @sarabjork18, @lilkeets, @WRenard, @AmelMajri7 et @delphsix.



📆 Prochain match mercredi 22 juillet à 17h30 ! pic.twitter.com/IJl05aYY8U — OL Féminin (@OLfeminin) July 18, 2020

Les féminines de l’OL enchaineront avec deux autres matchs de préparation, mercredi face au Czarni Sosnowiec (17h30), et vendredi contre le Gornik Leczna (15h). Elles rentreront ensuite en France pour la demi-finale de Coupe de France le 2 août à Guingamp et le “Final 8” de la Ligue des Champions fin août.