L’OL féminin poursuit son sans-faute à Guingamp

L’Olympique Lyonnais féminin s’est imposé 5-1 sur la pelouse de l’En Avant Guingamp ce dimanche soir lors de la 9e journée de D1 Arkema. Un neuvième succès en autant de rencontre disputées depuis le début de la saison en championnat, en plus des deux victoires en Ligue des champions également. Les joueuses de Sonia Bompastor font la course en tête et son premières du classement avec cinq points d’avance sur le Paris FC, 2e. Prochain rendez-vous le 8 décembre prochain avec la réception de Lille.