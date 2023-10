L’OL féminin poursuit son sans faute face à Reims

L’Olympique Lyonnais féminin va bien mieux que l’OL masculin. Et pour cause, les joueuses de Sonia Bompastor se sont imposées cinq buts à un lors du déplacement sur la pelouse du Stade de Reims ce dimanche soir qui comptait pour la 5e journée de D1 Arkema. Les buteuses lyonnaises sont Sombath, Le Sommer, Dumornay, Horan et Majri. Avec un cinquième succès de rang en autant de matches disputés depuis le début de la saison, les Lyonnaises pointent à la première place du classement à égalité de points avec le Paris FC mais avec une meilleure différence de buts.