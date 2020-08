L’OL féminin recrute la meilleure buteuse de l’Euro 2017

L’Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée de Jodie Taylor, l’attaquante internationale anglaise, en provenance de L’OL Reign. La joueuse a signé jusqu’au 31 décembre 2021.

Âgée de 34 ans, l’attaquante britannique pourra apporter toute son expérience et son efficacité devant le but. Jodie Taylor a notamment terminé meilleure buteuse de l’Euro 2017 (5 réalisations, dont une contre la France en quart de finale), et compte pas moins de 132 buts inscrits durant ses 16 années de carrière. Elle a également disputé deux Coupes du monde (2015 et 2019) et a participé aux playoffs de la National Women’s Soccer League en 2018 et 2019.

La britannique totalise 50 sélections en équipe d’Angleterre et a évolué dans 14 clubs différents dont le Tranmere Rovers (Angleterre, 2002-2004), à Birmingham (2011-2013), à Arsenal (2016-2017), en Suède à Koppabergs-Göteborg (2013), aux États-Unis au Spirit Washington (2014) et aux Portland Thorns (2015-2016), ainsi que Melbourne Victory (2010-2012) et Melbourne City (2017) dans le championnat australien.

« Je suis très heureuse de rejoindre l’OL et impatiente de jouer avec ma nouvelle équipe. Je viens tout juste de terminer ma saison avec OL Reign aux Etats-Unis mais je reste en quelque sorte dans la même famille ! J’ai beaucoup discuté avec mes coéquipières anglaises comme Lucy Bronze qui est au club depuis longtemps, et je ne pouvais pas refuser l’opportunité de jouer dans l’une des meilleures équipes au monde. »