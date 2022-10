L’OL féminin se déplace sur la pelouse de la Juventus

L’OL féminin dispute son deuxième match de ligue des Champions à 18h45. Les Lyonnaises se déplacent sur la pelouse de la Juventus pour la 2e match de la phase de groupe.



Les joueuses de Sonia Bompastor qui vont devoir se relever après la défaite la semaine face à Arsenal.

“C’est un match très important pour nous, a reconnu Eugénie Le Sommer. Le fait d’avoir perdu la première journée nous met face à une situation dans laquelle on n’a pas le choix de gagner. On a préparé ce match comme d’habitude, comme un match de Ligue des champions. Le fait d’avoir perdu notre dernier match nous met dans une position où on a tout de suite envie de rebondir. L’idée était de redonner confiance au groupe durant la semaine d’entrainement.”