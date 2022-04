L’OL garde un mince espoir, les tensions avec les Ultras, “la grande tristesse d’Aulas”…Ce qu’il faut retenir du carton de l’OL devant Montpellier (5-2)

OLYMPIQUE LYONNAIS – MONTPELLIER HERAULT SC : 5-2( 2-2 ), 34ème journée de Ligue 1. Buts : Dembele (25e), T.Mendes (42e), Aouar (62e et 90e +1) et Toko-Ekambi (67e) pour OL. Wahi (45e) et Savanier (45e+3, s.p.) pour Montpellier.

L’OL entretient un mince espoir

Peter Bosz l’avait rappelé avant le match : tant que la course au Top 5 est mathématiquement jouable, son équipe jouera le coup à fond. L’OL sait qu’il doit gagner les cinq dernières journées pour espérer arracher une qualification européenne. Après cette 34ème journée, l’OL sera encore en vie. En espérant que plusieurs des équipes qui devancent les Gones commettent des faux pas.

11 buts en 2 matchs à domicile

6-1 devant Bordeaux il y a une semaine, 5-2 ce samedi devant Montpellier. L’OL vient de planter onze buts en deux matchs de suite à domicile. Même dans les années de gloire, il est probable que Lyon n’ait jamais réussi un tel enchaînement. Comme le week-end dernier, le carton est à relativiser dans la mesure où Montpellier, équipe qui a le plus perdu en L1 en 2022, a été très faible. Il est surtout dommage que l’OL n’ait pas réussi à gagner à Brest au milieu de ces deux larges victoires.

Premier but sur coup-franc direct de l'#OL depuis Memphis contre Strasbourg lors de la 24ème journée la saison passée. #OLMHSC — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) April 23, 2022

Toko-Ekambi au coeur des tensions

Après son but, le Camerounais a mimé un “chut” pour répondre aux critiques des Ultras, pourtant silencieux tout au long de ce match. S‘il est clair que l’attaquant aurait vraiment du se passer de ce geste étant donné la très mauvaise saison de l’OL en L1, il est tout aussi clair que les violentes insultes qui ont suivi à son encontre sont condamnables. Elles l’ont d’ailleurs été par une autre partie du public, moins vindicatif mais également passionné de l’OL, qui a conspué les Ultras. La fracture est réelle entre plusieurs entités du club : les Ultras et les joueurs mais aussi les Ultras et les autres supporters.

Le président Aulas s’est exprimé après le match en zone mixte, laissant transpirer notamment sa “grande tristesse” : “C’est une grande tristesse (…) La réaction d’une toute petite partie d’un groupe historique. Karl ne s’est pas rendu compte de ce qu’il a fait. Il faut maintenant gérer la désescalade. (…) “Si Karl a eu cette mauvaise réaction, c’est qu’il avait été insupporté avant. J’ai rendez-vous avec un petit groupe de supporters maintenant. J’avais donné un rendez-vous hier mais seul le Virage Sud est venu. (…) Ce soir, il y a une fracture. J’ai passé 2h à m’expliquer hier, les choses ont été dites avec un groupe. Je vais discuter avec l’autre groupe car je ne peux pas imaginer qu’on prépare Marseille dans ces conditions. On a franchi une situation qui, pour moi, n’est pas acceptable. Si ça doit perdurer, je préfère m’en aller. Le foot ce n’est pas ça !“

Aulas : "On a franchi une situation qui, pour moi, n'est pas acceptable. Si ça doit perdurer, je préfère m'en aller. Le foot ce n'est pas ça !" #OLMHSC pic.twitter.com/hlnMrd1Bg8 — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) April 23, 2022

