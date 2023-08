L’OL humilié, une première depuis 99, la réaction de Blanc…Ce qu’il faut retenir de OL-Montpellier (1-4)

Olympique Lyonnais – Montpellier, 2e journée de Ligue 1 : 1-4 (0-2). Buts : Nordin (20e), Al-Tamari (39e, 66e) et Adams (89e) pour Montpellier. Lacazette (69e) pour Lyon.

L’OL humilié

L’OL ne pouvait pas faire pire pour ses retrouvailles avec le Groupama Stadium. Une semaine après une défaite plutôt imméritée à Strasbourg (2-1), les Lyonnais se sont fait humiliés par des Montpelliérains largement supérieurs dans tous les secteurs du jeu. L’immense bourde de Riou sur le premier but a précipité la défaite des Gones. Mais le gardien est loin d’être le seul coupable de la soirée. De Lacazette, buteur mais très à la peine le reste du temps, à Kumbedi, dépassé à chaque offensive, en passant par Jeffinho, inoffensif, Barcola, méconnaissable…tous les joueurs sont passés au travers. Excepté l’entrée prometteuse de la recrue Maitland-Niles, il n’y a vraiment rien à sauver ce samedi soir côté lyonnais.

Pour la première fois depuis 1999, Lyon a perdu son premier match à domicile. La rencontre de dimanche prochain à Nice se présente déjà difficilement puisque Lacazette, expulsé pour un geste d’énervement sur Savanier après une faute non sifflée, a été expulsé.

Laurent Blanc : “Je pense sincèrement qu’il y a beaucoup de choses négatives dans cette défaite : les buts encaissés, l’expulsion d’Alex…Cela fait beaucoup pour une équipe et pour un club. En seconde période, où on s’écroulait ou on revenait. Malheureusement, malgré une réelle prise de conscience à la pause, on a bien vu que nous n’étions pas capables d’acter nos paroles sur le terrain. Quand je vois les troisième et quatrième buts…Les joueurs sont complètement perdus. C’est sûrement un problème de confiance et de niveau. Dans l’effectif actuel de l’OL, se passer de Lopes, Lovren, Tolisso, Mata et maintenant Lacazette c’est beaucoup trop. L’OL sans ces joueurs, c’est très compliqué. En crise, c’est vous (les journalistes) qui allez le déterminer. C’est évident, on perd nos deux premiers matchs. (…) Le vestiaire ? Décomposé. Les mecs sont au fond du trou, il faut garder la tête haute, moi y compris. “