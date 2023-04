L’OL joue sa saison, Blanc calme la pression, Lopes veut un titre, l’OL prêt pour d’éventuels t.a.b, la Beaujoire incandescente… Tout ce qu’il faut savoir avant Nantes-OL (en direct sur Tonic Radio)

FC Nantes – Olympique Lyonnais, demi-finale de la coupe de France, mercredi 21h10. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’OL joue très gros

C’est le match le plus important de la saison de l’OL…en attendant la finale. “C’est certainement le plus important depuis que je suis à Lyon mais ce n’est pas une finale, tient à rappeler Laurent Blanc. J‘espère que, dans l’avenir, les matchs importants pour l’OL seront une finale.” Il y a intérêt à ce que l’avenir évoqué par le coach lyonnais soit celui du samedi 29 avril, date de la finale au Stade de France. Sinon, il y a d’immenses probabilités que l’OL, neuvième de L1 à neuf points de la cinquième place européenne à neuf journées de la fin, vive une deuxième saison d’affilée sans coupe d’Europe. Ce serait une catastrophe pour un club déjà dans le dur sportivement et financièrement. Pour certains observateurs, anciens joueurs comme journalistes, c’est même l’avenir du club qui est en jeu.

Jean-Marc Chanelet, ancien latéral droit passé par l’OL et Nantes, présente ce choc

Blanc calme la pression

Le Cévenol n’est pas le genre d’hommes à céder sous la pression. Et il tient à protéger ses joueurs de l’immense attente autour de cette demi-finale. Il a donc tenté d’évacuer toute idée de pression uniquement sur les épaules lyonnaises : “Et pourquoi Nantes n’a pas la pression? Les Nantais vont être contents s’ils vous entendent ! Ils détiennent le trophée et veulent le garder. Lyon et Nantes ont tous les deux la pression car les deux équipes doivent gagner ce match. Il n’y a pas d’autre issue. Ni pour eux. Ni pour nous.”

Laurent Blanc réfute l’idée que la pression soit uniquement sur l’OL

Lopes veut un titre

Titulaire dans les buts des Gones depuis la saison 2013-2014, le gardien n’a toujours rien gagné avec son club formateur.

Lopes veut gagner un titre avec l’OL

Comme Corentin Tolisso revenu au bercail l’été dernier et qui a récemment déclaré au Progrès qu’une coupe de France avec l’OL serait son “plus beau titre” après la coupe du Monde et la Ligue des Champions. Alexandre Lacazette a lui déjà remporté la coupe de France en étant même passeur décisif pour Lisandro en finale contre Quevilly en 2012 (1-0). Onze ans après, il ambitionne à coup sûr de lever la coupe dans le ciel de Saint-Denis le 29 avril et mettre ainsi un terme à une disette de dix sans titre. Cela passe par une victoire ce mercredi soir à Nantes.

L’OL paré pour les tirs au but

Qualifié de la sorte en quarts de finale contre Lille (2-2, 4 t.a.b à 2) grâce à un sans-faute dans la séance de tirs au but (Tolisso, Caqueret, Dembélé, Lovren) et un arrêt de Lopes face à Bayo (plus un tir de Weah sur la barre), l’OL a amélioré ses statistiques dans cet exercice ces dernières années. Si le total de réussite de l’OL reste faible (10 victoires sur 29 dans l’histoire du club), il est excellent ces dernières années avec quatre victoires sur cinq depuis 2017. Comme chaque veille de matchs de coupe, les joueurs de Laurent Blanc ont frappé des tirs au but à l’entraînement. Et Anthony Lopes a minutieusement étudié avec le staff les habitudes des Nantes, tout en se laissant la possibilité de laisser place à l’instinct.

Anthony Lopes en conférence de presse sur les tirs au but

La Beaujoire incandescente

Le stade des Canaris aurait pu accueillir 60 000 spectateurs tant l’engouement est fort autour de ce match. Pas encore sauvés en L1 (14ème avec 4 points d’avance sur la zone rouge), les Nantais, tenants du titre, sont galvanisés par la perspective de se qualifier pour la deuxième fois d’affilée pour la finale : “On a une chance fantastique de pouvoir revivre ça avec le public derrière nous, a estimé ce mardi Antoine Kombouaré en conférence de presse. On connaît l’impact sur les supporters, ça emmène tout le monde, et pour nous, ce serait quelque chose d’unique. Donc, c’est jouer son va-tout sur un match, jouer cette qualification qu’on attend tous. Il faut être prêt, quelque chose de grand nous attend.”

Julien Huët

