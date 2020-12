L’OL leader provisoire de Ligue 1 après sa victoire à Nice !

Les joueurs de Rudi Garcia se sont imposés sans forcer ce samedi soir sur la pelouse de Nice (1-4) lors de la 16e journée de Ligue 1. L’OL est provisoirement leader avant la rencontre au sommet de ce dimanche soir entre le LOSC et le PSG (21h).



Après un début de match plutôt timide, les Lyonnais sont montés en puissance au fil de la rencontre. Memphis Depay a ouvert le score sur penalty (32′) avant le face-à-face gagné par Tino Kadewere sur une énorme erreur de la défense centrale azuréenne (39′). Juste avant la pause, les Aiglons se relancent grâce à l’ancien Lyonnais Amine Gouiri (44′). 1-2 pour l’OL à la pause.



Au retour des vestiaires, les Gones se montrent solides défensivement et sur une contre-attaque bien mené par Memphis Depay, Karl Toko-Ekambi triple la mise à la 63e minute. Houssem Aouar viendra ensuite parachever le succès lyonnais, à la suite d’une nouvelle erreur défensive. Sur un bon centre de Léo Dubois, Walter Benitez relâche le cuir dans les pieds du milieu lyonnais qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.



Les joueurs de Rudi Garcia sont temporairement leaders du championnat. Ils pourront préparer avec sérénité la réception de Nantes mercredi soir (21h) au Groupama Stadium.