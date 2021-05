L’OL l’emporte facilement à Nîmes (2-5)

L’Olympique Lyonnais s’est imposé sur la pelouse du stade des Costières. Un match maitrisé de la part des Gones qui restent 4ème de Ligue 1, à un point de Monaco.

Le match avait pourtant mal commencé pour l’OL. Dès la cinquième minute Nîmes ouvre le score sur un but de Koné. L’attaquant sénégalais qui a profité d’une grossière erreur de Marcelo. Le défenseur brésilien a manqué sa passe en direction de Denayer, le ballon a atterri dans les pieds du Nîmois qui n’avait plus qu’à tirer : 1-0.

Mais L’OL répond tout de suite. Cornet frappe à l’entrée de la surface adverse, son tir est dévié et revient sur Paqueta. Le milieu de terrain trompe le gardien nîmois d’une frappe à ras de terre : 1-1 .

A la 21ème minute de jeu, Dubois centre pour Depay. Le capitaine lyonnais élime un défenseur puis tire au fond les filets. L’OL mène désormais 1-2.

La pression lyonnaise continue et trois minutes plus tard Paqueta s’offre un doublé. Après un centre de Dubois, il récupère le ballon repoussé des poings par le gardien et ajuste sa frappe, direct dans les filets.

24' GOOOOAAALLLLLLLL !!

Après une première mi-temps maitrisée, les Lyonnais temporisent. Ce qui n’empêche pas Aouar de marquer le quatrième but (55ème minute) grâce à une passe de Lucas Paqueta.

Mais Nîmes ne perd pas espoir et presse. Sous la pression, Caqueret perd le ballon et Koné en profite. L’attaquant Nîmois trompe Lopes et réalise un doublé.

Et alors que les hommes de Rudi Garcia maitrisent la fin de la rencontre, Cherki pénètre dans la surface et réalise un très beau centre au deuxième poteau. Slimani rentré en jeu depuis 10 minutes accompagne de la tête le ballon dans le but nîmois.

5 buts à 2 pour les Lyonnais qui l’emportent facilement. Avec cette défaite Nîmes dit définitivement adieu à la Ligue 1. De son côté, l’OL est toujours quatrième au classement. Monaco qui a gagné sur la pelouse de Rennes (2-1) reste troisième avec un point d’avance. Rien n’est joué avant le dernier match prévu dimanche prochain à 21 h, les Lyonnais affronteront Nice. Un match qui sera à suivre sur Tonic Radio.