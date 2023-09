L’OL manque-t-il d’élégance envers Laurent Blanc ?

L’Olympique Lyonnais est sur le point de changer d’entraîneur. Appelé au chevet de l’OL en octobre 2022 à la place de Peter Bosz, Laurent Blanc ne sera vraisemblablement resté que dix mois à la tête des Gones. Depuis les révélations de L’Equipe lundi, jamais démenties par le club et reprises de partout depuis, chacun sait que John Textor est à la recherche d’un nouveau coach.

Il ne s’agit pas ici de débattre du bien-fondé de la probable éviction du Cévenol. Mais de s’interroger : l’Olympique Lyonnais manque-t-il d’élégance envers Laurent Blanc ?

Comment John Textor, puisque c’est plus simplement de lui qu’il s’agit, peut-il à ce point laisser pourrir la situation ? Depuis la reprise de l’entraînement mercredi, Laurent Blanc continue d’exercer son métier en attendant que le couperet ne tombe. “Il n’a qu’à démissionner”, clameront certains. Excepté l’imprévisible Marcelo Bielsa, connaissez-vous beaucoup d’entraîneurs capables de démissionner et de s’asseoir sur une coquette indemnité de départ ?

Laurent Blanc, c’est incontestablement l’un des personnages forts de l’histoire du football français : champion du monde 1998, champion d’Europe 2000, vice-capitaine de cette équipe de France, sélectionneur national (2010-2012), champion de France, champion d’Angleterre…

Laurent Blanc, c’est 97 sélections (16 buts) en Bleu et surtout assurément l’un des plus grands joueurs de l’histoire de l’équipe de France, certainement même le plus grand défenseur de l’histoire des Bleus.

Quoique l’on pense de son passage à Lyon, la façon d’évincer le “Président” n’est pas très glorieuse pour l’Olympique Lyonnais.

Julien Huët